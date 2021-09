I Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto hanno denunciato in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza, un autotrasportatore di 50 anni di Udine. Dopo essere stato fermato dai militari dell'Arma per un controllo è stato trovato alla guida di un autocarro con un tasso alcolemico di 1,63 grammi litro. L'accertamento è stato eseguito con l'etilometro.