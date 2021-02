Incidente poco dopo le 14.30 a Cervignano del Friuli in via Venezia. Per cause in corso di accertamento, una ragazza di 25 anni che stava camminando a bordo strada è stata urtata da una vettura ed è rovinata sull'asfalto, trasportata poi in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli, l'equipaggio sanitario della Croce Verde e la Polizia Locale per tutti gli accertamenti.