Investimento di un pedone a San Pietro al Natisone lungo la statale 54, nel tratto che prende il nome di via Alpe Adria, nel pomeriggio di ieri. A restare ferita una donna, portata all'ospedale di Cividale in ambulanza.

A investirla il conducente di una Opel Zafira, un uomo della zona. La donna non versa in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma per rilievi e accertamenti.