Camminata solidale a Sacile contro la violenza sulle donne

Il Comune di Sacile, con la collaborazione di Voce Donna Pordenone, il Gruppo di Cammino e il Gruppo Podistico Livenza, organizza per domenica 28 novembre una marcia non competitiva per le vie di Sacile.



L'iniziativa è legata alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi, 25 novembre.



La camminata solidale, non competitiva, è aperta a tutti e si snoderà lungo un percorso di cinque chilometri.

Nella locandina in allegato tutti i dettagli su come iscriversi e partecipare.