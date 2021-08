Campeggi in Fvg non in regola, sanzioni per carenze igienico-sanitarie

La vita all'aria aperta, la tenda e il campeggio: la vacanza ideale tra amici, ma anche con la famiglia. Attenzione però alla pulizia delle strutture. Durante i controlli effettuati tra il 26 luglio al 10 agosto dai Carabinieri del Nas, in Fvg sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie in ben due strutture ricettive: una in provincia di Udine e una in quella di Gorizia. Per entrambe le carenze sono costate care: una sanzione di 2mila euro ciascuna.



Non soltanto. I nas, infatti, hanno riscontrato e contestato irregolarità anche per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, in altre due strutture turistiche in provincia di Trieste e Pordenone.

In tutta la regione sono in tutto otto, tra camping e villaggi turistici, le strutture passate al setaccio, nessuna delle quali è stata chiusa.

Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di Green passgli accertamenti svolti a tal riguardo non hanno riscontrato violazioni.