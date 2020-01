Camper contro un'auto: due famiglie coinvolte

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 gennaio, all'altezza del bivio Tre Noci, a Duino Aurisina. Nell'impatto sono rimasti coinvolti una auto e un camper a bordo del quale viaggiava una famiglia di cittadini albanesi composta da madre, padre e tre figli di 9, 17 e 20 anni.

Il bambino di 9 anni e il maggiorenne sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Cattinara; non sarebbero in gravi condizioni. Sulla vettura, invece, una Mercedes, viaggiava una coppia di cittadini rumeni, entrambi rimasti illesi. Per rilievi e viabilità sono intervenuti i carabinieri.