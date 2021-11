Camper in fiamme a Gradisca d'Isonzo

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, intorno alle 22 di ieri, per domare un rogo che ha interessato un camper in via Trieste, a Gradisca d'Isonzo. Fortunatamente all'interno del veicolo, che si trovava posteggiato, non c'erano persone e nessuno è rimasto ferito. Il mezzo è andato completamente distrutto; ingenti i danni.

I pompieri hanno lavorato per oltre due ore, per domare le fiamme e per mettere in sicurezza luogo interessato dal rogo. Sul posto anche i Carabinieri. Le cause sono in corso di accertamento, ma sarebbero di natura accidentale.