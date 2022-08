Si buca uno pneumatico, il camper sbanda e si rovescia. Attimi di paura, alle 13.30, in A23, tra gli svincoli di Udine e Gemona. All’interno del camper viaggiava una coppia, marito e moglie, lei, di Tarcento, in gravidanza e per questo condotta all’ospedale per accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, chiudendo preventivamente una bombola a gpl. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polstrada di Amaro.