Campoformido, anziano colpito da infarto mentre fa la spesa

Un pensionato di 80 anni, di Campoformido, è stato colpito da una grave malore questa mattina intorno alle 11, mentre stava facendo la spesa in una dei suoi negozi di fiducia, il Friulmarket, in via Pietro Zorutti, lungo la statale 13.

Si è accasciato al suolo improvvisamente tra gli scaffali ed è stato immediatamente soccorso dagli addetti del punto vendita che hanno seguito il corso di primo intervento sanitario.

In negozio c'era anche un medico che, grazie al defibrillatore messo immediatamente a disposizione dal Comune, ha avviato la rianimazione, guidato al telefono anche dall'operatore della Sala Operativa della Sores di Palmanova.

Dopo pochi minuti è giunta sul posto l'ambulanza che ha trasportato il pensionato Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso. Le sue condizioni sono comunque gravi. Sul posto è stata inviata anche una automedica.