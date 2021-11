Campoformido, esce di strada e rimane incastrato nell'abitacolo

Grave incidente, poco dopo la mezzanotte, a Campoformido, lungo l'ex provinciale 89. Un'auto è uscita di strada e il guidatore è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra dalla sede centrale del comando di Udine.

La vettura si è rovesciata sulla fiancata. I pompieri hanno stabilizzato il veicolo incidentato e poi, con l'ausilio del divaricatore e delle cesoie idrauliche, hanno estratto dalle lamiere il ferito che è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118 per le cure necessarie; le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente, le cui cause sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, non ha coinvolto altre persone o veicoli. L'intervento si è concluso con la totale messa in sicurezza dell'auto incidentata e di tutta l'area del sinistro.