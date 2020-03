Malore fatale nella notte per un uomo di 45 anni. L'allarme è scattato intorno all'una e mezza da un'abitazione di Campoformido. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari ma per il 45enne non c'è stato purtroppo nulla da fare, se non decretarne il decesso. La morte è riconducibile a cause naturali.

Ad allertare i soccorsi sono state alcune persone che vivono all'interno dell'abitazione, quando hanno visto accasciarsi il 45enne.