Campoformido, muore travolto dal treno

Una persona ha perso tragicamente la vita nella prima serata a Campoformido, all'altezza del passaggio a livello 122, travolta da un treno. La chiamata al Nue 112 è arrivata poco dopo le 19.30. Le cause sono in corso di accertamento.

Inutili purtroppo i soccorsi: è giunta a sirene spiegate, in codice rosso, l'automedica proveniente da Udine. Per la persona coinvolta nell'incidente ferroviario non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

Sul posto personale di Rfi e le forze dell'ordine. Allertati anche i Vigili del fuoco.