Campoformido, pedone investito da un'auto

Una donna è stata investita nella prima serata in via Roma, a Campoformido, poco prima delle 19, da una Renault Modus, il cui conducente - un uomo classe 1942 della zona - si è subito fermato per prestare aiuto.

Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mortegliano, intervenuti dopo l'allarme, per rilievi e viabilità.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza e l'equipe sanitaria di un'automedica. A restare ferita una donna di Padova, classe 1962, che stava attraversando la strada a piedi; ha riportato un trauma facciale nella caduta. È rimasta sempre cosciente durante i soccorsi; è stata trasportata all'ospedale di Udine. Disagi per il traffico.

Etilometro negativo per il conducente della macchina, che è stata posta sotto sequestro.