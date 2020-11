Campoformido, positivo il vicesindaco

Positivo al Covid-19 il vicesindaco del Comune di Campoformido, Christian Romanini. L'amministratore, in isolamento a casa e seguito dal Dipartimento di Prevenzione, invita la popolazione a essere prudente e a rispettare tutte le norme: "Ho un po' di spossatezza e qualche linea di febbre", dice a Telefriuli Romanini. "È importante che non si crei allarmismo, in questo senso, ma è importante, parimenti, che non vengano prese sottogamba le disposizioni a tutela di noi tutti".

"La sanificazione del Municipio di Campoformido era già prevista e la struttura sarà chiusa per sicurezza fino al termine delle operazioni". L'ordinanza per l'igienizzazione era stata emanata già ieri.

"Mi sono premurato immediatamente di informare anche il primo cittadino di Fagagna, Ente per cui lavoro". Va da sé che quindi anche la casa comunale di Fagagna sarà chiusa per la sanificazione.

Christian Romanini ha le deleghe ad Ambiente, Energie Rinnovabili, Comunicazione, Cultura, Innovazione, progetti europei e Turismo.