Campoformido, presentato il nuovo vigile

Domenica 24 gennaio è stata celebrata la Santa Messa, officiata da don Denis Ekyoci, per il patrono dell'omonima località di San Sebastiano. Il sindaco Erika Furlani, intervenuta alla cerimonia assieme ad alcuni Amministratori e a una rappresentanza della Polizia Locale, servizio che a Campoformido è svolto in convenzione con il vicino comune di Pozzuolo del Friuli, ha sottolineato: "Ricordo a tutti i presenti che San Sebastiano è il Santo protettore della Polizia Locale e per questo colgo l'occasione per ringraziare - e non sarà mai sufficiente - gli agenti che operano nel nostro Comune poiché non svolgono un semplice lavoro ma, con la loro dedizione e i loro sacrifici, compiono una vera e propria missione". Il sindaco ha anche dato ufficialmente il benvenuto e presentato il nuovo agente, Cristiano Tomasin, che ha preso servizio il 31 dicembre 2020, portando così la squadra di Polizia Locale di Campoformido a tre unità, con Gabriele Di Sibio e Luigi Baggio.



"Ci auguriamo di poter assumere al più presto anche il quarto agente" ha concluso Furlani. Alla celebrazione erano presenti tutti gli agenti che costituivano lo storico e rinomato corpo di Polizia Locale di Campoformido e che ora sono in quiescenza.



In questi mesi l'Amministrazione comunale di Campoformido è impegnata sul fronte sicurezza che rimane una priorità: oltre alla recente nuova assunzione, sono stati acquistati nuovi strumenti messi a disposizione degli agenti tra i quali un nuovo autovelox, un nuovo etilometro e a breve verrà consegnato il nuovo autoveicolo. Per il 2021 inoltre è stato disposto il potenziamento del servizio di videosorveglianza tramite nuove telecamere e la realizzazione di collegamento di fibra per la trasmissione dati veloce.