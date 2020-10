Campoformido, un positivo in Comune ma attività garantita

Un caso di Covid è stato registrato in Comune a Campoformido, ma l'attività dell'amministrazione è garantita on line per tutti i cittadini. "C'è un caso di positività tra i dipendenti del Comune - conferma il vice sindaco Christian Romanini -. Da mesi stiamo applicando un protocollo sanitario anticovid e anche in questa occasione sono state seguite le indicazioni previste. Ringrazio il personale che continua a garantire i servizi comunali e i cittadini per la pazienza e la comprensione in questa situazione non facile. Auguro alla persona risultata positiva i miei migliori auguri di pronta guarigione - conclude il vicesindaco -".