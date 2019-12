Candeggina a scuola, cinque alunni intossicati

Cinque bambini sono rimasti intossicati questa mattina, intorno alle 10, in una scuola elementare di Monfalcone. Si sono sentiti male e gli insegnanti hanno chiamato il 112.

Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente il personale sanitario e, dal comando di Gorizia dei Vigili del Fuoco, sono partiti due pompieri specializzati nel trattamento di sostanze irritanti e tossiche, formati specificatamente per il soccorso in caso di intossicazione da sostanze chimiche.

I bambini sono stati trasportati in ospedale con irritazioni alle vie respiratorie superiori, ma nessuno è in pericolo di vita. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine. Sul posto anche i pompieri del distaccamento di Monfalcone.