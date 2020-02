Cane bloccato su una cengia del monte Raut

I Vigili del Fuoco di Maniago assieme alla squadra speleo alpino fluviale proveniente dalla sede centrale di Pordenone con la fotoelettrica sono intervenuti per soccorrere un cane, un setter dal pelo bianco, rimasto bloccato su una cengia del monte Raut.

Durante una battuta di caccia, l'animale si è allontanato dal proprietario, che lo ha completamente perso di vista e, forse in seguito a una caduta, è rimasto bloccato su di una parete esposta, dalla quale non era più in grado di scendere.

Solo dopo cinque giorni di ricerca il proprietario, attirato dal campanaccio che il cane aveva al collo, è riuscito a scorgere l'animale. I pompieri, attivati per il soccorso, hanno dapprima illuminato l'area con la fotoelettrica, poi si sono avvicinati all'animale seguendo un sentiero più in alto e poi in calata su corda hanno raggiunto il cane, imbragato e calato tra le braccia del proprietario. Malgrado i cinque giorni lontano da casa, l'animale era stanco, ma in buone condizioni.