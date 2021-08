Cane cade in un dirupo sul monte Fara

La squadra speleo-alpino-fluviale dei Vigili del fuoco di Pordenone, composta da tre soccorritori, è intervenuta sul monte Fara, in comune di Montereale Valcellina, lungo il sentiero 983, a quota 1.100 metri, per recuperare un cane meticcio di sei mesi caduto in un dirupo durante un'escursione.

I pompieri, dopo aver lasciato il fuoristrada in una vicina pista forestale hanno raggiunto a piedi, dopo circa 300 metri di dislivello, il punto dove era scivolato il cane, un pendio molto verticale.

Allestito un sistema a paranco, un vigile saf si è calato per 40 metri superando due salti di roccia, raggiungendo e recuperando il cane, che si era fermato su una cengia. L'animale è stato riaffidato ai proprietari fortunatamente illeso.