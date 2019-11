Cane caduto nel pozzo, lo salvano i pompieri

Questo pomeriggio, intorno alle 18, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento, supportata da operatori speleo-alpino-fluviali provenienti dalla sede centrale di Pordenone, è intervenuta a Casarsa della Delizia per soccorrere un anziano cane cieco caduto in un pozzo profondo circa 5 metri.

Considerate le dimensioni del pozzo, che non permettevano il passaggio dei pompieri, è stata utilizzata una sonda telescopica per arrivare fino al punto dove si trovava l'animale. Comandandola con maestria, dopo circa mezz'ora di lavoro, gli operatori sono riusciti a riportarlo in superficie, riconsegnandolo alle cure amorevoli del proprietario.