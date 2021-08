Cane e gatto in difficoltà nel Pordenonese

Animali in difficoltà, nel Pordenonese, e due interventi dei Vigili del fuoco, con il supporto dei colleghi di Codroipo, mentre le altre squadre erano impegnate nei numerosi interventi legati al maltempo che ha colpito la zona.

Il primo degli interventi si è verificato a Polcenigo, nel primo pomeriggio, e ha interessato la prima partenza di Pordenone.

In località San Giovanni, infatti, un cane è scivolato in un canale, ma è stato recuperato in buone condizioni di salute dalla squadra dotata con i dispositivi per contrastare il rischio acquatico. L'animale è stato poi affidato alle cure del personale dell'ambulanza veterinaria giunta sul posto.

Il secondo intervento si è svolto a San Vito al Tagliamento, intorno alle 17. In questo caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Codroipo che si sono recati al centro sportivo di Savorgnano su segnalazione di alcuni bambini che, mentre giocavano a calcio, sentivano provenire dagli spogliatoi il miagolio di un gatto, bloccato in una finestra.

Dopo essere stato liberato i soccorritori si sono fatti carico anche delle prime cure, poiché il gattino è stato trovato in gravi condizioni.

Nel frattempo la Sala Operativa Vigilfuoco, su indicazione della squadra intervenuta, ha attivato l'ambulanza veterinaria per il successivo trasferimento dell'animale al centro veterinario di riferimento.