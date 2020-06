Cane incastrato nel condotto di aerazione

Un cane di grossa taglia, nella tarda mattinata di oggi, martedì 23 giugno 2020, a Trieste, stato soccorso dai Vigili del Fuoco perchè rimasto incastrato con la testa del condotto di aerazione di una cucina. La squadra della Prima partenza dei Vigili ha lavorato un'ora per riuscire a liberare la bestiola.

Un’operazione non facile per non rischiare di fare del male al cane e perchè non inizialmente non è stato possibile raggiungerlo direttamente dall'interno dell'abitazione, vista la presenza di un cane Pitbull. I Vigili del Fuoco hanno quindi dovuto operare dall'esterno. Sul posto i cinovigili, la Polizia Locale e il personale AsuGi.