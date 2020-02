Caneva, infortunio sul lavoro per un operaio

Intorno alle 16, a seguito di una richiesta giunta dalla centrale Nue 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Roma, a Caneva, in un cantiere edile dove è in corso la realizzazione di un'abitazione privata. Poco prima, infatti, un artigiano di 47 anni di Zoppola, che si trovava su una scala per avvitare alcune pareti di cartongesso, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un altezza di circa mezzo metro.

Ha riportato un trauma cranico commotivo e una sospetta lesione dorso lombare. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine; non è in pericolo di vita. Sul posto, per un sopralluogo, anche gli ispettori del lavoro.