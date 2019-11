Caneva, tentato colpo al Postamat

Accanto al colpo a Buja, si segnala un altro tentato furto ai danni di un bancomat in Fvg. L'allarme è scattato questa mattina, quando i Carabinieri della stazione di Caneva e del Nucleo operativo e radiomobile di Sacile sono intervenuti nell’ufficio postale di via Marconi 26, a Caneva. Nella notte, ignoti hanno tentato di manomettere lo sportello Postamat. I malfattori avrebbero effettuato un prelievo per tenere aperturo il vano da cui escono i contanti, per poi cercare di manomettere il dispositivo. Il colpo non è andato a segno e i danni rilevati alla struttura sono di lieve entità. Già avviate le indagini dei militari, che hanno effettuato il sopralluogo e i rilievi tecnici.

Prima delle 4, invece, nella vicina Cordignano, in piazza Italia, ignoti hanno fatto saltare il locale sportello bancomat, usando una miscela ossiacetilenica. Dopo la detonazione, hanno prelevato il contenuto in banconote di vario taglio. Non si esclude possa trattarsi della stessa banda.