Cani stipati in una scatola nel furgone: condannato per maltrattamento

E' stato condannato per maltrattamento di animali e punito con un’ammenda di duemila euro un 40enne rumeno trovato in possesso di tre cani stipati nel bagagliaio della sua vettura.

Il fatto risale al 14 maggio del 2016, quando il conducente, fermato dalla Polizia locale di Monfalcone in via Boito, fu sorpreso con altri otto connazionali mentre trasportava nel vano del suo Fiat Ducato, fra numerosi bagagli, attrezzi e materiale vario, un cane adulto di razza Breton posizionato all'interno di una gabbia metallica e due cuccioli stipati in una piccola scatola di cartone, chiusa con nastro isolante rosso, da cui fuoriusciva parzialmente il musetto di un animale alla ricerca di aria e refrigerio.





L'intervento di un veterinario dell’Azienda Sanitaria confermò il pessimo stato degli animali, privi di microchip e di documenti di proprietà, e le inappropriate modalità di trasporto. Il veterinario, inoltre, ravvisò una reale situazione di pericolo di vita per i due esemplari più piccoli, visto che la gabbietta di cartone era priva di un’adeguata ventilazione, con il fondo ricoperto di escrementi, e che non presentava né cibo né acqua. I due cagnolini, di tre mesi di vita, destinati alla Romania, furono sottoposti a sequestro e affidati alle cure di nuovi proprietari. Dopo il pronunciamento del tribunale, i cani sono stati confiscati. Resteranno quindi in cura ai nuovi proprietari.