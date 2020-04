Canna fumaria a fuoco a Romans di Varmo

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 12 di oggi a Romans di Varmo per un incendio di canna fumaria.

Dopo l'allarme, sul posto è giunta subito una squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo, con una autoscala, e dal Comando di Udine è partita una autobotte. Nulla di grave, per fortuna; il camino in fiamme è stato messo in sicurezza in breve tempo, senza conseguenze per il tetto.

Sul posto anche il sindaco di Varmo, Sergio Michelin, nel caso vi fosse necessità di aiuto alla famiglia che vive nell'abitazione.