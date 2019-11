Canna fumaria a fuoco a San Giovanni di Casarsa

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento e l'autoscala della sede centrale di Pordenone sono intervenute per un incendio che ha interessato la canna fumaria di un'abitazione a San Giovanni di Casarsa. Un principio d' incendio, dovuto al surriscaldamento della canna fumaria, ha interessato il tavolato della copertura adiacente al camino.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a scoprire la parte interessata dal principio di incendio e a spegnere i focolai, assicurandosi che non rimanesse alcuna favilla vista anche la tipologia di tetto, un doppio tetto ventilato, che in caso di incendio risulta molto difficile da spegnere.

Sul posto anche i Vigili Urbani di Casarsa, poiché per poter lavorare con l'autoscala é stato necessario interdire al traffico la via.