Canna fumaria in fiamme a Goricizza di Codroipo

Intervento dei Vigili del Fuoco poco prima delle 12 di oggi, martedì 24 marzo, per un incendio di canna fumaria nelle coperture di una casa in linea, con solai e tetti in legno, in via Stazione, a Goricizza di Codroipo.

Dopo l'allarme, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di Codroipo e l'autoscala dalla Sede Centrale del Comando di Udine.

I pompieri hanno provveduto a estinguere l'incendio e a effettuare verifiche nei solai in legno, in modo da scongiurare eventuali pericoli residui, a causa dell'elevato calore sviluppato durante l'incendio della canna fumaria.

Sul posto intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Codroipo con due pattuglie. Gli agenti hanno regolato il traffico.

La strada, infatti, è rimasta chiusa al transito per due ore, per permettere le operazioni di spegnimento e soccorso. Nessuno è rimasto ferito.