Verso le 13, la squadra Vigili del Fuoco di Maniago, assieme all'autoscala proveniente dalla sede di Pordenone, è intervenuta a Montereale Valcellina, in via IV Novembre, per l'incendio della canna fumaria in un'abitazione di recente ristrutturazione.

All'arrivo dei pompieri, le fiamme si erano già estinte, tanto che l'intervento si è concretizzato nel verificare la sicurezza dei locali e nel divietto all'uso del camino fino al ripristino delle normali condizioni di utilizzo dell'impianto.