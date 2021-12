Canna fumaria in fiamme a Ovaro

Alle 15.30 circa, i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, con il supporto dell'autobotte della sede centrale di Udine e dell'autoscala del distaccamento volontario di Rigolato, sono intervenuti a Luincis, frazione del comune di Ovaro, per l'incendio della canna fumaria di una casetta di due piani fuori terra.

Giunti sul posto i pompieri, avvisati dalla proprietaria che, rientrando, ha trovato la casa invasa dal fumo, hanno immediatamente iniziato a spegnere il fuoco, che dalla canna fumaria aveva iniziato a propagarsi ai solai in legno del primo piano, riuscendo ad avere ragione delle fiamme.

L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell'abitazione che non è stata dichiarata inagibile. L'incendio non ha coinvolto persone.