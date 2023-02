Nella tarda mattinata, la prima partenza del Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta, con l'ausilio dell'autoscala, a Polcenigo, per l'incendio di una canna fumaria al servizio di un'abitazione su due piani.

Dopo aver spento le fiamme, i pompieri hanno verificato che il rogo non avesse intaccato il tetto in legno e hanno messo in sicurezza la situazione.