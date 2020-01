Canna fumaria in fiamme a Prata di Pordenone

Intorno alle 20.30 è scattato l'allarme a Prata di Pordenone per un incendio alla canna fumaria di un'abitazione privata in via Palazzetto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pordenone e Motta di Livenza, supportati dall'autoscala. Con l'utilizzo della termocamera si è potuto escludere il coinvolgimento della copertura in legno.

I pompieri consigliano, a inizio e fine della stagione invernale, di far effettuare la pulizia da ditta specializzata, per poter accendere il caminetto in assoluta serenità.