Canna fumaria in fiamme a Santa Croce

Intorno alle 17.30 di oggi, primo gennaio 2020, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Opicina sono intervenuti in Località Santa Croce (Trieste), per un incendio di una canna fumaria in una casetta.

Giunti sul posto hanno provveduto a spegnere l’incendio della fuliggine che si era depositata sulle pareti interne della canna fumaria con fuoriuscita di faville dal comignolo. Domato l’incendio, è stata messa in sicurezza l’area coinvolta e si è reso necessario diffidare gli inquilini a non utilizzare il caminetto della canna fumaria. Non si segnalano persone ferite o intossicate.