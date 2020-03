Canna fumaria in fiamme a Sesto al Reghena

Intorno alle 13, è scattato l'allarme per l'incendio di una canna fumaria a Bagnarola di Sesto al Reghena. Sul posto è intervenuta la partenza dei Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, rinforzata con l'autoscala e l'autobotte provenienti dalla centrale di Pordenone.

Una parte del tetto in legno era stata intaccata dalle fiamme, per fortuna senza gravi conseguenze per l'abitazione. I pompieri, dopo aver spento il rogo, hanno provveduto alla messa in sicurezza della copertura. Sul posto anche la Protezione civile che ha fornito supporto per la viabilità.