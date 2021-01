Canna fumaria in fiamme a Tarcento

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina intorno alle 10 a Molinis di Tarcento, per un incendio di canna fumaria che ha interessato un edificio prospiciente il torrente Torre, vicino al ponte.

I pompieri sono intervenuti con due mezzi dal Distaccamento di Gemona del Friuli. Grazie a una scala hanno raggiunto le coperture dell'edificio, a due piani, per mettere in sicurezza il comignolo in fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse al resto del tetto e della struttura. Al piano terra è attivo un pubblico esercizio.