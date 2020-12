Canna fumaria in fiamme a Valvasone Arzene

Nel tardo pomeriggio di oggi, ultimo giorno dell'anno, squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Spilimbergo, San Vito al Tagliamento assieme alla botte e all'autoscala della sede centrale, sono intervenute per un incendio canna fumaria che ha poi coinvolto il tetto in legno di una villetta di due piani in Via Aurelio Pagnucco in comune di Arzene di Valvasone. L'intervento si é concluso alle 23.00 circa dopo aver verificato la sicurezza e realizzato una copertura provvisoria per evitare che l'acqua piovana entri nell'abitazione visto che il tetto é stato fortemente danneggiato dall'incendio.