Canna fumaria in fiamme, in salvo padre e figlia

L'incendio di una canna fumaria che si è sviluppato ieri sera, intorno alle 19, a Barcis, ha causato diversi danni all'abitazione che è stata dichiarata in parte inagibile. La proprietaria è riuscita a dare l'allarme e a mettersi in salvo. In salvo anche l'anziano padre che vive nell'appartamento sottostante a quello della donna. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago che hanno domato il rogo e messo in sicurezza le aree interessate dall'incendio.

Le fiamme non si sono estese alle abitazioni attigue grazie al tempestivo intervento dei pompieri. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Spilimbergo insieme ai colleghi della Stazione di Montereale per tutti gli accertamenti del caso.