Canna fumaria in fiamme

A fuoco la canna fumaria, scoppia un rogo nel centro di Santa Croce, in comune di Trieste, in una casa non abitata. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina, intervenuti immediatamente dopo l'allarme, si è sviluppato un rogo legato al surriscaldamento di un camino.

Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri sono intervenuti con un'autobotte e l'auto scala. E' stato necessario chiudere l'ex strada provinciale 1 per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul posto i Carabinieri della Stazione e della Radiomobile di Aurisina.