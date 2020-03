Canne fumarie in fiamme a Morsano e Travesio

Doppio intervento dei pompieri ieri sera per incendio di canne fumarie a Morsano al Tagliamento e Travesio. Alle 20.30 circa, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha ricevuto due richieste di soccorso nel giro di pochi minuti.

Per la prima, in via Noncello, a Morsano, è stato attivato il distaccamento di San Vito al Tagliamento con due automezzi e l'autoscala proveniente dalla sede di Pordenone. Una volta arrivate sul posto le squadre hanno messo velocemente in sicurezza la canna fumaria e arieggiato i locali al piano terra parzialmente invasi dai fumi.

Nel frattempo a Travesio, in via Villa, venivano attivati i pompieri di Spilimbergo, supportati dall'autobotte di Maniago e dall'autoscala dirottata dall'intervento di Morsano. Questo intervento si è dimostrato più impegnativo e rischioso, a causa della struttura in legno della copertura e del potenziale coinvolgimento della stessa. La squadra di Spilimbergo ha utilizzato per questo due estintori idrici per spegnere le fiamme che si levavano dalla canna fumaria e, anche in questo caso, ha ventilato i locali rimasti coinvolti dal fumo. L'intervento è poi terminato con la verifica con un rilevatore di monossido di carbonio che le stanze fossero salubri.

I Vigili del Fuoco rimarcano ancora una volta l'importanza della pulizia periodica delle canne fumarie da parte di personale specializzato, per evitare spiacevoli inconvenienti che possono sfociare in danni maggiori.