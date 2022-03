Cantiere in viale Venezia per lavori alla rete idrica

Cantieri attivi, a Udine, nella zona di viale Venezia da martedì 15 al 25 marzo per consentire lavori di sostituzione della rete idrica a cura di Cafc Spa.

Saranno previste limitazioni alla circolazione stradale con il divieto di fermata, nella corsia interna nel tratto di viale Venezia compreso tra il civico 308 e il semaforo, su ambo i lati della carreggiata.

Doppio senso di circolazione in via Gabelli nel tratto compreso tra viale Venezia e piazzale Zamorani. Mercoledì 16 marzo, dalle ore 08:30 alle ore 16, in via Basilio Brollo e in viale Venezia, dal civico 304 al civico 386, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua.