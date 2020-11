Cantiere sul tetto, incendio in un condominio

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, insieme ai colleghi volontari di Lignano e del Comando Centrale di Udine, sono intervenuti ad Aprilia Marittima, nel comune di Latisana, questa mattina, alle 5.30, dopo l'allarme scattato per un incendio che si è sviluppato sui tetti di una palazzina di tre piani dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione delle coperture.

I pompieri hanno fatto evacuare le famiglie che abitano all'interno dello stabile. Nessuno è rimasto ferito.

Momenti di paura per una persona anziana che non si trovava, ma la situazione si è risolta. Cinque i mezzi dei Vigili del Fuoco, presenti con 15 uomini. la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto anche l'ambulanza.

È possibile che i lavori che sono stati eseguiti sul tetto abbiano creato una situazione favorevole allo svilupparsi delle fiamme. Le cause sono comunque in corso di accertamento ma sono accidentali. Sul posto i militari dell'Arma della Compagnia di Latisana per tutti gli accertamenti.