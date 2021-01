Cantiere sulla salita del Castello, scattano le modifiche alla viabilità

Lavori a Udine, sulla salita al Castello di piazza Libertà, e dal 1° febbraio scattano le modifiche alla viabilità. Dalle 8:30 alle 14, sarà istituito il divieto di transito, ma sarà consentito il transito, in entrata e in uscita, ai residenti in piazza Marconi.

In vicolo Sottomonte sarà istituito il doppio senso di circolazione, che dovrà avvenire a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta che si occupa del cantiere, nel tratto compreso tra l’area interessata dai lavori e piazza Marconi.