Cantieri a Pordenone, scatta la sospensione dell'acqua

La prossima settimana verrà sospesa per quattro ore l'erogazione dell'acqua in tre vie limitrofe a piazza Duca d'Aosta.



Nel dettaglio, l'interruzione avverrà dalle 9 alle 13 nei seguenti giorni e zone: martedì 28 in via Colonna dal civico 2 al 23; mercoledì 29/04 in via Cavallotti, dal civico 7 all'11F; giovedì 30 invia Molinari, dal civico 3 al 35.



"L'interruzione - informa il Comune - si rende necessaria nell'ambito dei lavori per realizzare la nuova rete fognaria e dell'acquedotto. Scusandoci per il disagio, ricordiamo che l'ammodernamento delle rete permetterà di proteggere l'ambiente, evitando di scaricare liquami inquinanti nel Noncello, e di non sprecare un bene prezioso come l'acqua".

I lavori sono eseguiti da Hydrogea che, a giorni, comincerà le opere in viale Marconi. Anche in questo caso le prime lavorazioni riguarderanno la sistemazione del sistema sotterraneo dell'acque, per mettere in sicurezza la zona. Solo terminata questa prima fase, si passerà alla seconda che riguarderà riqualificazione urbanistica a cura del Comune.