Cantieri in A4, nuove chiusure in notturna

I lavori della terza corsia sul Nodo di Palmanova sono a un punto cruciale. L’asfalto drenante è stato steso sulla carreggiata in direzione Venezia e il cantiere in questi giorni si è spostato sulle rampe, alla confluenza delle direttrici Udine – Trieste, Venezia – Trieste e in avvicinamento al Nodo di Palmanova (provenienza Udine/Tarvisio).

Questi interventi di ripavimentazione e di tracciamento della segnaletica orizzontale vengono effettuati in gran parte a “traffico aperto” – senza chiudere l’autostrada – per evitare che i mezzi (autoarticolati in particolare) intasino la viabilità ordinaria. Può capitare, quindi, che in alcuni momenti della giornata – in particolare nelle ore di punta della mattinata – ci possano essere rallentamenti e code a tratti. Autovie invita a guidare con prudenza e a utilizzare la App Infoviaggiando o il sito www.infoviaggiando.it o a chiamare il numero verde 800996099 per avere tutti i dettagli sul traffico.

Per accelerare ulteriormente il cantiere e far sì che i vacanzieri e i turisti provenienti dal Centro Est Europa possano transitare con maggiore facilità sul Nodo di Palmanova nei prossimi weekend estivi, Autovie ha programmato anche lavori notturni. Per gestirli con maggiore sicurezza è, però, in questi casi necessaria la chiusura di un ramo autostradale.

A partire dalle 19 di giovedì 17 giugno alle 6 di venerdì 18 giugno sarà chiuso il ramo Udine/Trieste del Nodo di Palmanova. Pertanto chi proviene dalla A23 (Tarvisio/Udine) ed è diretto a Trieste dovrà uscire a Udine Sud e riprendere l’autostrada A4 al casello di Palmanova. Oppure potrà proseguire per San Giorgio di Nogaro, rientrare allo stesso casello e reimmettersi in A4 in direzione Trieste.