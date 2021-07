Cantieri in autostrada in previsione dell'esodo estivo, lungo la rete gestita da Autovie Venete. Dalle 20 di lunedì 12 luglio alle 6 di martedì 13 verrà chiuso il ramo Venezia – Udine del nodo di Palmanova

dalle ore 22.30 di mercoledì 14 alle ore 5 di giovedì 15 verrà chiusa la rampa di collegamento tra la A28

e la A4

per la posa di nuove barriere di sicurezza e interventi per l’adeguamento della segnaletica lavori sull’allacciamento tra le autostrade A4 e A23. La rampa Venezia – Udine rappresenta l’ultimo tassello per il completamento del sub lotto (Nodo di Palmanova – Gonars) lungo quasi 5 chilometri. Per questa chiusura chi proviene da Venezia ed è diretto a Udine/Tarvisio potrà uscire al casello di Latisana, percorrere la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare in A23 al casello di Udine Sud, oppure potrà uscire a Palmanova, rientrare allo stesso casello, reimmettersi in A4 in direzione Venezia per poi deviare in A23 verso Udine/Tarvisio.Infine,(Conegliano/Portogruaro)(direzione Venezia) per alcuni lavori di allacciamento tra l’infrastruttura esistente e nuova per la linea telefonica e internet. Chi proviene, quindi, da Conegliano ed è diretto a Venezia potrà uscire allo svincolo di Portogruaro e riprendere la A4 allo svincolo di San Stino di Livenza.