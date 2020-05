Cantieri in città, a Udine al via la manutenzione delle strade

Riprendono i lavori pubblici a Udine, in particolare quelli legati alla manutenzione stradale. L’Amministrazione comunale, infatti, ha affidato una serie di interventi in varie vie ad alto volume di traffico, particolarmente soggette a usura e cedimenti.

I lavori, che inizieranno a giorni e comunque entro il mese di maggio, interesseranno le vie Dante, Manzoni, Foscolo, Leopardi, Carducci, Castellana, Baldissera, Cosattini, Zanon, Piave, Gorghi, Crispi, del Gelso e piazzale D'Annunzio. Queste, grazie a un'innovativa macchina brevettata per la rigenerazione a caldo dei tratti di asfalto danneggiati, con l’impiego di materiali eco compatibili e atossici, saranno riparate dove necessario. La tecnica in questione, per altro, è già stata sperimentata con successo nel 2019, tanto che per il 2020 si prevede un investimento di circa 40mila euro.



Oltre alla qualità e alla tenuta del risultato finale, un ulteriore vantaggio è caratterizzato dall’impiego di un cantiere mobile, che non richiede quindi deviazioni o chiusure.



I lavori, inizialmente previsti per l’estate, sono stati anticipati per sfruttare la parziale riduzione del traffico dovuta all’emergenza Covid19 e ridurre al massimo i disagi per gli utenti.In primavera sono stati infatti completati il rifacimento dei marciapiedi in parte di, ed il rifacimento della pavimentazione drenante in un parcheggio pubblico in via Parma, mentre nelle prossime settimane saranno attivati ulteriori appalti per decine di manutenzioni puntuali di marciapiedi e strade in tutto il territorio cittadino, con particolare riguardo a borghi e periferie, per un investimento complessivo di“Udine si conferma una città attenta e innovativa in tema di manutenzioni e sicurezza - afferma il vicesindaco-, Con questi interventi stiamo progressivamente risolvendo questioni che attendevano da anni, per un cambio di passo deciso e strutturale nell’approccio alla gestione urbana”.