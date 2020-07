Cantieri in città: al via i lavori in via Torino

Cantieri in città, dal 7 al 25 luglio, in via Torino (da via Vercelli a via Alba) che rimarrà chiusa per permettere l’esecuzione di opere di adeguamento della condotta idrica e la realizzazione degli allacciamenti (con intervento su rete GAS da parte di Hera).

Nel tratto compreso tra via Alessandria/piazza Paderno - la rotatoria rimarrà percorribile - e via Vercelli, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati e il divieto di transito, eccetto frontisti. I veicoli in transito saranno deviati lungo via Alessandria verso viale Tricesimo e via Molin Nuovo verso via Saluzzo-Terminal Nord.

In via Vercelli sarà anche invertito il senso unico di marcia, che avrà quindi direzione favorevole da via Molin Nuovo a via Torino.

In via Saluzzo, nel tratto compreso tra via Molin Nuovo e via Torino scatterà il divieto di transito eccetto frontisti fino in via Torino. Quando il “Campo Scuola” sarà accessibile da via Saluzzo, la segnaletica presente sarà adeguata e sarà chiusa via Vercelli. Il parcheggio del Campo di atletica sarà pertanto sempre raggiungibile, prima da via Vercelli (con inversione del senso unico di marcia) e poi da via Saluzzo.

Sarà inoltre realizzato un deposito temporaneo di materiali (circa 150 mq) presso il parcheggio adiacente il “Campo scuola Dal Dan” regolarmente segnalato delimitato e protetto.

Le attività commerciali presenti nell’area interdetta potranno segnalare la propria presenza con opportuni pannelli.