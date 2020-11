Cantieri in città, modifiche alla viabilità a Udine

Lavori in corso in via Cussignacco, fino al 4 dicembre, per opere di manutenzione stradale dell'acciottolato. La circolazione stradale subirà delle modifiche.

Nello specifico, nel tratto compreso tra i civici 21/B e 35, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli. La velocità sarà particolarmente moderata e controllata tramite eventuale ausilio di personale della ditta.



Anche in via Liruti e largo delle Grazie, fino all’11 dicembre, la circolazione stradale subirà delle modifiche per lavori di manutenzione all'acciottolato.

Nel tratto finale di via Liruti e in largo delle Grazie saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli con conseguente eventuale istituzione del doppio senso di circolazione, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta, nel tratto compreso tra l’area interessata e largo delle Grazie.

Infine, in via Biella, nel tratto compreso tra via Fusine e via Lorenzi, fino al 23 dicembre è prevista la progressiva istituzione del divieto di transito per lavori di costruzione della rete fognaria e di potenziamento della rete idrica.