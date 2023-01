Cantina in fiamme a Manzano

Alle 16.30 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, l'autoscala e l'autobotte della sede centrale di Udine, una squadra della sede di Gorizia e una del distaccamento di Codroipo, per l'incendio della cantina di un'abitazione a Manzano.

Il pronto intervento dei pompieri ha evitato la propagazione delle fiamme, limitando i danni al mobilio, alle pareti e al soffitto dello scantinato.

Le cause del rogo, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica delle suppellettili incendiate e di messa in sicurezza della cantina e dell'intera abitazione anche con il controllo strumventale dell'aria per scongiurare la presenza di eventuali residui di monossido di carbonio generato dalla combustione.