Capannello in strada, quattro stranieri denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Sacile, nell’ambito dei controlli finalizzati al contenimento della diffusione del Covid-19, hanno denunciato cinque persone ai sensi dell’art. 650 del c.p.

Martedì a Sacile, in viale Della Repubblica, i militari hanno pizzicato quatto persone che, a distanza ravvicinata, stavano chiacchierando senza indossare alcuna protezione individuale e senza rispettare le misure per il contenimento del Coronavirus. Quando si sono accorti della presenza della pattuglia, hanno cercato di dileguarsi, ma sono stati fermati e identificati. Si tratta di cittadini marocchini residenti ad Azzano Decimo, Sacile, Cavezzo (Modena) e Isorella (Brescia) di età compresa tra 25 e 45 anni, tutti con segnalazioni di polizia inerenti le norme sull’immigrazione e reati contro il patrimonio. Non essendo in grado di giustificare la loro presenza, sono stati denunciati.

Analogo provvedimento ad Aviano nei confronti di un 60enne di Silea (Treviso), sorpreso in mattinata a bordo di un'auto in via Montecavallo senza alcun motivo di lavoro, salute o necessità per giustificare la sua presenza in zona.